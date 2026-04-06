居酒屋を経営するAさんは、その日、夕方から慌ただしく準備を進めていました。理由は、ある企業の新人歓迎会として20名分のコース料理と店内の貸し切り予約が入っていたからです。他の予約をすべて断って、スタッフも増員して万全の体制で待ち構えていました。【写真】バイキングの料理をタッパーで持ち帰るのは犯罪？しかし予約時間を30分過ぎても、予約のお客さんは誰1人現れません。幹事のBさんに何度も電話をかけましたが一向