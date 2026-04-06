中国物流購買連合会航空物流分会によると、3月は全国で新たに18の国際航空貨物路線が開設され、1週当たり往復で50便以上が増加したということです。2026年は3月31日時点で、全国で新たに47の国際航空貨物路線が開設されており、毎週往復で118便以上が増加しています。新規路線の路線構成は、アジア路線（19路線）と欧州路線（18路線）が中心で、加えて北米路線が8路線、南米路線が1路線、アフリカ路線が1路線となっています。貨物