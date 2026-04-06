SNSやネットニュースでユニークな地名が話題に上ることが多い昨今、意外な読み方をする駅名は知的好奇心を刺激する絶好のテーマです。鉄道ファンならずとも、画面上で慣れ親しんだあの地名が意外な読み方を持つことに、驚きを隠せない方も多いはずです。All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桃太郎電鉄の物件駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電