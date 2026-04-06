国道1号 栗東水口道路、本線に並行する「側道」が4月30日より通行可能に 2026年3月31日に国土交通省近畿地方整備局と滋賀県栗東市は、国道1号「栗東水口道路」に並行する側道（市道）の通行を、2026年4月30日から開始すると発表しました。大津市方面から湖南市方面を結ぶ本線の両脇に整備された新たなルートで、周辺の県道や市道と接続します。【画像】超便利！ ここが開通する場所です。 画像で見る（5枚）一部区間では引き続