●ナショナルズ6−8ドジャース○＜現地時間4月5日ナショナルズ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースがワシントン・ナショナルズとの敵地3連勝をスイープ。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2号本塁打含む2打点で勝利に貢献。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回6失点で勝敗付かなかった。雨天により定刻から2時間以上遅れて始まったカード最終戦。中5日で先発マウンドに上がった佐々木が2イニ