4月2日（木）に放送した「カンブリア宮殿リニューアルSP【新MC初登場！“最強の商人”が語る 稼ぐ秘訣】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】社員の給料も大幅アップ！「伊藤忠商事」稼ぐ秘訣：カンブリア宮殿リニューアルSP番組開始20年の節目に初のMC交代。芥川賞作家・金原ひとみと音楽クリエイター・ヒャダインが、“最強の商人”に挑む。学生人気ナンバーワンの巨大商社。稼ぐ秘訣とは！？■全263社