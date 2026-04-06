岡田監督が掲げる「スモールベースボール」を体現できる素材世代を代表するスピードスター候補として名乗りを上げた。侍ジャパンU-18（18歳以下）代表候補選手強化合宿が3日から5日までの3日間、奈良県内で行われ、“選抜不出場組”ながら報徳学園（兵庫）、中尾勇貴外野手（3年）が脚光を浴びた。今回の強化合宿には高校生41選手が参加。合宿メンバーに入らなかった選手を含めた中から、最終的に18人が厳選され、9月に台湾で