内田聖人さん推奨…体幹を強化する“プランク応用ドリル”球速アップに不可欠なのが、体幹の力。しかし、子どもたちにはどんなトレーニングが適切なのか、悩む指導者や保護者も多いだろう。最速155キロを誇り、野球アカデミー「NEOLAB」を運営する内田聖人さんが、効果的な体幹強化法を紹介している。内田さんは早実2年時に夏の甲子園に出場し、早大、JX-ENEOS、米独立リーグでプレーした。現在は都内で野球アカデミー「NEOLAB