【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 2−0 京都（4月4日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】美しすぎる軌道のバナナシュート美しすぎるバナナシュートで鮮やかにゴールネットを揺らした。見惚れるような軌道を描く一撃に、ファンが大興奮している。4月4日に明治安田J1百年構想リーグの第9節が行われ、ガンバ大阪と京都サンガF.C.が対戦。試合はホームのG大阪が13分に先制すると、75分に下部組織出身のテクニシャンが