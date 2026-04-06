71歳の母と46歳の娘が、“姉妹”に間違えられる??。あまりにも似ている2人の姿がInstagramで話題となり、「親子に見えない」「おかんマイナス20歳すぎる」と驚きの声が相次いでいる。さらに今では、姉妹を通り越して娘が“母本人”と間違えられることもあるという。なぜここまで似ているのか。その裏には、母の“若返り”にまつわる背景があった。激似エピソードや、その秘密について、娘（＠mk.momonana）に話を聞いた。【別カ