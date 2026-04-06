◆米大リーグガーディアンズ―カブス（５日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が５日（日本時間６日）、敵地ガーディアンズ戦に登板し、５回０／３を投げて３安打４奪三振、１四球、１失点の好投を見せたが、今季初勝利をはお預けとなった。６回に先頭クワンに右翼線二塁打を許して降板。今永に勝ち投手の権利が発生したが、２番手ブラウンが同点に追いつかれて消滅した。