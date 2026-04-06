２月末に足を骨折した影響で４月の大阪松竹座公演を休演している歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（５）の最新ショットが公開された。３月２９日の更新で、出演予定だった「御名残四月大歌舞伎」（大阪松竹座・３〜２６日）を体調不良のため休演することを報告していた中村獅童の長男・中村陽喜（はるき、８）と弟・夏幹の２人のインスタグラムが４日までに更新。「四月松竹座さよなら公演、無事に初日を迎えることができ