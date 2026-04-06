プロのイメージでスイングするとおっちゃんスイングになる理由 プロのイメージでスウィングすると結果は“おっちゃんスウィング”になってしまう ●イメージいわゆるプロが実際に行っているスウィング。テークバックでコックしながら、右足に体重移動し、トップではシャフトが水平。ダウンスウィングはグリップエンドから引き下ろし、ハンドファーストにインパクトして、前で大きなフォロー