骨格をイメージするアドレス作りとは 骨格をイメージすることから始めてみよう 不思議なもので同じ動きでも体の使い方で感覚がまるで違ってきます。両腕を上げる動作にしても単に腕を上げるだけの動きと、肩甲骨を稼働させて腕を大きく上げる動きとではまったく異なります。 たとえていえば小さいバンザイと、体を使った大きなバンザイとでは骨格の使い方が違うわけです。 普通に立って腕を上げてみましょう。次は