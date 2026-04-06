【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】好き勝手やってるようで、実は気配りの人 実際のヒカルさんはイメージとは真逆？ ヒカルさんは、YouTubeでの攻撃的なキャラクターもあってか、よく知らない人からは「怖そう」「我が強そう」といった、ネガティブなイメージを持たれていることが多いと思います。しかし、こうした世間のイメージとは違い、実際のヒカルさんは、「超平和主義で温厚な人」というの