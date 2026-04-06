バーレーン海峡再開のための武力行使認めるよう国連に要請 バーレーンがホルムズ海峡開通を巡り国連決議採択を要請。WSJが報じている。 ホルムズ海峡を再開させるため武力行使を認める決議を国連で採択するよう求めている。事態の悪化を意図するものではない、航行の自由と通過の保護、さらなる攻撃を阻止するためのものだと主張。 バーレーンは加盟国に対し船舶の安全な航行を保