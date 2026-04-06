7日2:00トランプ米大統領、イラン情勢について記者会見 9:00米国によるイランのエネルギー施設攻撃「一時停止」期限到来 日銀支店長会議・地域経済報告（4月） G24財務相中銀総裁会議（ワシントン） 清明節翌日のため中国香港市場休場 イースターマンデー祝日のため英欧オセアニア市場休場 ※予定は変更することがあります