朝のドル円は１５９円７０銭台、イースターマンデーで取引閑散＝東京為替 朝のドル円は１５９円７０銭台での推移。トランプ大統領の期限を切った警告発言でややドル高優勢もイースターマンデーで取引参加者が少なく、動きは限定的。 USDJPY159.78