米株価指数先物下落、ダウ200ドル超安トランプがイランに再警告 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限46410.00（-219.00-0.47%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6577.00（-26.75-0.41%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24037.25（-92.50-0.38%）