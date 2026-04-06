【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／鈴鹿サーキット）【映像】一瞬の隙をつく衝撃オーバーテイク（実際の様子）ホンダの若獅子がついに覚醒。日本一速い男を決めるスーパーフォーミュラの舞台で開幕2連勝で鮮烈なインパクトを残したが、特に開幕戦では大雨でほぼSC先導の中、僅かなチャンスをモノにするオーバーテイクで同じくホンダ勢でF1リザーブの岩佐を抜き去ってみせた。岩佐歩夢（TEAM MUGEN）のポールポジシ