お笑いコンビ2丁拳銃の小堀裕之（52）の息子、コホリヒビキ（小堀響己＝19）が5日、自身のXを更新。父と同じ吉本興業所属になったことを報告した。コホリは「4月から吉本興業所属になりました！小堀響己です！父は2丁拳銃小堀で、いわゆる2世芸人です！」と挨拶。「先輩方、接しづらいかもしれませんが父いじり全然OKなので気軽にいじってください！父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になりますなんかこの感じ