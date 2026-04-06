株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、クリップオンストロボにボーエンズマウント対応アクセサリーを装着するためのGODOX「S3 スピードライトブラケット」を4月10日（金）に発売する。 2020年6月発売の「S2ブラケット」を小型・軽量化したほか、アンブレラ用マウント（8mmロッド用）を備えた。 発光部のサイズが37～65mmの範囲であれば、丸型・角型のどちらでも利用可能