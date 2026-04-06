◇インターリーグレッドソックス6─8パドレス（2026年4月5日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が5日（日本時間6日）、本拠で行われたパドレス戦に「6番・左翼」で先発出場。今季初安打を含む4打数3安打3打点と活躍した。ただ、チームは競り負け、連敗でカード負け越しとなった。今季17打席目でようやく快音が響いた。3回2死三塁で迎えた第2打席。パドレス2番手左腕・ハートが1ストライクから投じた2球目、