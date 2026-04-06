「カレー王国」鳥取復活――。総務省が公表した２０２５年の家計調査で、鳥取市の１世帯（２人以上の世帯）当たりのカレールー購入額が６年ぶりに日本一に返り咲いた。ほとんどみんなが好きなカレーへの熱量で負けない鳥取県民の不断の取り組みが功を奏したと言えそうだ。（木元悠吾）コラボしやすさ「しばらく１位から遠ざかっていたからうれしい」。カレーを通じて地域活性化に取り組む鳥取カレー研究所（鳥取市新）の池本百