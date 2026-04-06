◇米男子ゴルフツアーテキサス・オープン最終日（2026年4月5日テキサス州TPCサンアントニオ＝7438ヤード、パー72）第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われた。ツアー未勝利の久常涼（23＝SBSホールディングス）は再開した第3ラウンドで67をマークし、通算13アンダーの2位で最終ラウンドに臨んだ。しかし4バーディー、4ボギーの72と伸ばせず、13アンダーの8位で終戦。ツアー初優勝はならず、勝者に付与されるマスター