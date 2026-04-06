アイテムを重ねて楽しむレイヤードコーデへの人気が後押しして、ますます熱視線を集めているシアー素材のシャツ。上品な透け感で高見えを狙えるシアーシャツが、【しまむら】ではお財布に優しい1,000円台で展開されているようです。フリルがあしらわれていたり、ウェーブ柄で変化を持たせたりといったデザイン性も、シャレ見えに貢献してくれるはず。ぜひしまむらを覗いてみて。 胸元のフリルで華