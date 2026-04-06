「良かれと思って続けていたことが、実は逆効果だった……」そんな経験はありませんか？今回は、筆者の知人・A子さんから聞いた、ゴミ出しにまつわるエピソードをご紹介します。節約や環境のためにと続けていた“ある習慣”。しかしそれが、知らず知らずのうちにリサイクルの現場を困らせていたと知り、思わずハッとしたそうで……。 ゴミを小さく畳む