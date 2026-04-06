敵地ナショナルズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地ナショナルズ戦に先発登板。2回まで無失点に抑えていたが、3回に逆転2ランを被弾。4回にも4失点するなど、5回5安打6失点と結果を残せなかった。ウィニングショットが決まらなかったこの日の投球について、米記者が画像とともに指摘している。佐々木は3回にガルシアの逆転2ランを被弾。不運は4回、ルイーズの打席だ。2死二塁から打ち取った