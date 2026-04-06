◆米大リーグホワイトソックス３―０ブルージェイズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、ホワイトソックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打、１四球だった。好守を見せたが、チームは敗戦。４連敗を喫した。序盤から好守備を披露した。初回無死二塁、三遊間への痛烈なゴロを飛び込んで捕球すると、そのまま膝をついた状態で一塁