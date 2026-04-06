かつて「体育会系は就活に強い」という説があった。厳しい上下関係に耐え、泥にまみれた姿は、企業にとって「ガッツのある人材」の象徴だった。今もこの説は成立しているのだろうか。 【画像】「就職偏差値」を知っている割合 今の就職活動において、体育会系の経験はどう評価されているのか。キャリアカウンセラーの七野綾音さんに話を聞いた。 ー現在の採用現場において、体育会系というブランドは健在なのでしょ