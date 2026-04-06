筑波大学の相澤知哉「やるからにはこの1年間、プロを目指していきたい」今月、いよいよ全国各地で開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ1部から。前年度王者の筑波大学は開幕戦で今季から1部昇格を