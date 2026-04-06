＜6日（月）の天気＞日中は全国的に晴れるでしょう。桜前線は東北南部を北上中です。早くに満開を迎えた桜は先週末の雨や風で散ってしまったものもありますが、まだまだ楽しめるところが多くなっています。お花見日和になるでしょう。西日本は午後になると次第に雲が多くなり、夜は九州や四国で雨が降りだすところがありそうです。九州南部は6日（月）夜から7日（火）朝にかけて、雨が強まるところがあるでしょう。道路の冠水など