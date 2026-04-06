スプリング・ジャパンは、「スプリングセール」を、4月3日午後3時から9日午後2時59分まで開催する。設定路線と片道最低運賃は、東京/成田〜札幌/千歳線が2,980円から。空港施設使用料や諸税は別途必要。運賃規則は「ラッキースプリング」が適用される。搭乗期間は6月5日から29日まで、土・日曜は対象外となる。セール価格での販売座席数には限りがあり、完売次第終了となる。