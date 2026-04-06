「特別な美人というわけではないのに、なぜかモテる女性」。あなたの周りにも、そんな人はいませんか。話し方や性格ももちろんありますが、じつはもう一つ大きな共通点があります。今回は、SNS総再生数1億回を超える「くびれヨガ」の提唱者であり、新刊『くびれヨガ』を出版したtsuki（ツキ）さんに、ヨガ指導を通して見えてきた、「好印象を持たれる体づくりの習慣」を伺いました。構成：依田則子写真：榊智朗「立体的」な体を