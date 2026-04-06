大谷が豪快な先制2号ソロを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月5日、敵地でのナショナルズ戦に「1番・DH」で出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなる先制の2号ソロを放ち、これで40試合連続出塁となった。【動画】月まで飛ばした！？大谷翔平、バックスクリーン右への豪快弾をチェック3回一死の第2打席、フォスター・グリフィンの甘く入ったカットボールを見逃さず、中堅バックスクリーン右へと運んだ。打