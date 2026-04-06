セブン銀行とファミリーマートは、全国のファミマの店舗にセブン銀のＡＴＭ（現金自動預け払い機）を設置する契約を結んだ。ファミマには現在、全国の銀行が出資する「イーネット」やゆうちょ銀行のＡＴＭが計約１万６０００台設置されているが、２０３０年をめどにセブン銀のＡＴＭに置き換える計画だ。今春から、４年程度かけて設置を進める。セブン銀のＡＴＭは、ファミマでの設置で約４万４０００台となり、ゆうちょ銀の約