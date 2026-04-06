無印良品を展開する株式会社良品計画は、日焼け止めシリーズに新たに3タイプを新発売する。4月8日から全国の無印良品の店舗やネットストアで順次発売。【写真多数】無印良品「日焼け止め」シリーズ 新たな3タイプ『トーンアップ日焼け止めミルク』2種、『日焼け止めミスト』、『皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー』をラインナップ。 「使いたい時に、使いたい形で紫外線ケアができることに加え、紫外線対策と同時に肌悩みに