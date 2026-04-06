Windows95の開発などに携わった元マイクロソフトエンジニアの中島聡さんは、2034年にはかつてのiPhoneのような人々の生活を一変させる次世代デバイスが登場すると予想する。では、それを作るのはどの企業か。著書『2034 未来予測AI（きみ）のいる明日』（徳間書店）より一部を紹介する――。（第2回／全2回）（第1回から続く）写真＝iStock.com／ressureUA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ressureUA■もしAIが「目」と