成瀬善久が始球式「マリーンズファンのすごさというか、愛を感じました」■ソフトバンク 4ー3 ロッテ（5日・ZOZOマリンスタジアム）ロッテOBで栃木ゴールデンブレーブスの成瀬善久投手が5日、ZOZOマリンで行われたロッテ-ソフトバンク戦のイベント「TEAM26デー」にてゲストとして登場し、始球式を務めた。NPBを去り6年以上が経つが、40歳となったレジェンド左腕の一投には「めっちゃええボール」「成瀬始球式の球筋じゃなくて草