第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）は１１日、中山競馬場の芝１６００メートルで行われる。無傷３連勝での重賞初制覇を狙うロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が主役候補だ。前走は好位から抜け出して３馬身差をつける完勝。１分３２秒１の好時計をマークしたレースの中身も濃い。立ち回りのうまさも武器で中心視したい。同じくデビュー２