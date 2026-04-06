◆米大リーグナショナルズ―ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・ナショナルズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３回の２打席目に先取点となる２号ソロを放つと、同点の８回には勝ち越しの左犠飛を放った。ナショナルズの先発はフォスター・グリフィン投手（３０）。昨季までの３年間、巨人で