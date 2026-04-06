女優の中条あやみが、４日放送のＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭２６春」のオフショットを公開した。俳優・岡田将生主演の同局系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時、１７日スタート）の出演者チームで出演した中条は６日までに、自身のインスタグラムを更新。「頭使って動いてお腹ちぎれるくらい笑ってオールスター感謝祭に感謝でした」と記し、共演する岡田将生、山中崇、井川遥とショットを投稿。「同じ事務