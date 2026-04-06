◆陸上◆焼津みなとマラソン◆関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）港町・焼津に北は北海道、南は沖縄から約７０００人のランナーが集結した。今年から関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）のハーフマラソンと大学対抗ペアマラソンを併催。東海大の藤田悠（４年）＝韮山高出＝は１時間６分３１秒で１８位で走り抜けた。前半は暑さと風に苦しみ、序盤の５キロから１