【著者インタビュー】森洋子さん／『ある星の汽車』／福音館書店／1980円【本の内容】空には丸く大きな月が輝き、さらに満天の星も光る下を、蒸気機関車が煙をモクモク吐き出しながら力強く走ります。《ひろいひろいだいちをきしゃがはしっています。／ゴトゴトシュッシュッ／ゴトゴトシュッシュッ》。物語はこんなふうに始まります。車内にはさまざまな動物たちがボックス席に座り、おしゃべりしています。その中に