◆陸上◆焼津みなとマラソン◆関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）港町・焼津に北は北海道、南は沖縄から約７０００人のランナーが集結した。今年から関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）のハーフマラソンと併催となった大学対抗ペアマラソンでは、藤枝明誠高出身で東洋大の木村隆晴（２年）＝が出場。１時間５分３３秒で関東１部の１３位に入った。３人が走り、