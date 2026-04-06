◆米大リーグホワイトソックス３−０ブルージェイズ（５日米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は「３番・一塁」で先発、３打数無安打１得点、１四球１三振で、打率は２割２分６厘となった。チームは昨年のア・リーグ王者・ブルージェイズを相手に３連勝し、今季初のスイープ。ア・リーグ中地区４位に浮上し、昨年４月１２日以来、約１年ぶりに最下位を脱出した。最後の打者ヒメネスのバ