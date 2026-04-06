日本の財務大臣が世界に醜態を晒すという前代未聞の「酩酊会見」が、20年近い時を経て再び世間を騒がしている。2009年、ろれつが回らない状態で会見に臨んだ中川昭一・元財務相について、妻が突如、〈今でも疑問に思います〉とSNS上で暴露し、大きな波紋を広げた後に投稿が削除された。一体、何があったのか。妻の肉声や当時の状況をよく知る人物の証言を頼りに真相を追った。【前後編の前編】【写真】初当選を喜ぶ中川昭一・元