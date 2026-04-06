ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に「1番・DH」で出場。8回の第5打席に勝ち越しとなる犠飛を放った。3点差を追いつき6−6となった8回。なおも1死一、三塁の好機で迎えた第5打席。4番手右腕のピーターが投じた初球。甘い内角の直球を振り抜いた。高々と上がった打球は左翼深くまで飛び、勝ち越しとなる犠飛となった。元巨人のグリフィンと対戦した大谷。第1打席は空振り三振。0−