お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が5日、Xを更新。「ある意味一番尖ってる」芸人の実名を2人挙げた。エハラは「どこも全部コンプラで品行方正が求められて正しいことが正義になってるから、逆に悪口を言う事が今のお笑い界のメインになってるように感じる」と私見を書き出した。その上で「その中でずっと『尖らない人』を貫くもう中学生と佐久間一行さんはある意味一番尖ってるよな」と、独自の芸風とキャラを続けている2人の芸人の