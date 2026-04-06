名古屋市東区で5日夕方、中学生らがスタンガンとみられる道具を持った4人組に襲われ、現金を奪われる強盗致傷事件が2件発生しました。5日午後6時ごろ、東区矢田南4丁目の商業施設で、男子中学生2人が4人組にスタンガンとみられる道具を腕に押し付けられるなどして脅され、現金1万1000円を奪われました。中学生2人は、腕などをヤケドする軽傷です。この20分後、西へ700m ほどの東区東大曽根町の駐輪場で、高校生の男女4人が